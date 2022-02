La Lega si riposiziona pura sul proporzionale | «Senza coalizioni | il maggioritario non ha senso»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È iniziato nellaquello che ha tutta l’aria di unmento anche sulla legge elettorale. In particolare, è stato il capogruppo del Carroccio in Affari Costituzionali alla Camera, Igor Iezzi, a sostenere che «ilhase ci sono lealtrimenti…». Insomma, ilora diventa un’opzione, dopo che per anni è stato nettamente rifiutato da Matteo Salvini, il quale ancora quattro giorni fa, dopo l’elezione del presidente della Repubblica, stigmatizzava Enrico Letta che «si preoccupa della legge elettorale». «Cominciamo bene…», ha commentato il segretario della. Per laildiventa un’opzione Adesso il suo capogruppo in Affari Costituzionali ...