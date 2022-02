La Lega diserta il Consiglio: Toti è assente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Toti e Lega ai ferri corti. Il gruppo della Lega ha abbandonato l'aula del Consiglio regionale della Liguria in segno di protesta per l'assenza del presidente Giovanni Toti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ai ferri corti. Il gruppo dellaha abbandonato l'aula delregionale della Liguria in segno di protesta per l'assenza del presidente Giovanni

thewaterflea : RT @NasiniRosella: @Vince7914 @borghi_claudio E fa bene, siamo così ridotti perché in troppi non vanno a votare!! Se oggi la lega avesse av… - _fiorucci : RT @NasiniRosella: @Vince7914 @borghi_claudio E fa bene, siamo così ridotti perché in troppi non vanno a votare!! Se oggi la lega avesse av… - naziniross : @Vince7914 @borghi_claudio E fa bene, siamo così ridotti perché in troppi non vanno a votare!! Se oggi la lega aves… - buonweekend : #Quirinale #Salvini il deluso dalla Sinistra : 'Casellati non è divisiva, dalla sinistra solo no' 'Deluso dalla fug… - rtl1025 : ??? 'Sono deluso, da cittadino italiano, dalla fuga della sinistra che diserta il #voto. [..] Proporrò di riincontra… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega diserta Quirinale, nuova fumata nera, oltre 330 voti per Mattarella. Salvini: 'Lavoro per un presidente donna' ... ha detto il leader della Lega in conferenza stampa a Montecitorio. "Non c'è una figura ... Sono deluso, da cittadino italiano, dalla fuga della sinistra che diserta il voto. E anche le riunioni della ...

Presidente della Repubblica, Salvini tratta su una donna al Colle Il leader della Lega ha un colloquio anche con il premier Mario Draghi: i due vengono visti uscire ... che parla di "grave errore" sul nome di Casellati e diserta l'incontro chiesto da Salvini. "Mi ...

La Lega diserta il Consiglio: Toti è assente ilGiornale.it La Lega diserta il Consiglio: Toti è assente Toti e Lega ai ferri corti. Il gruppo della Lega ha abbandonato l'aula del Consiglio regionale della Liguria in segno di protesta per l'assenza del presidente Giovanni Toti. Il quale contrattacca: ...

Grassi (Lega):” Da Fdi iniziative surreali” Fratelli d’Italia minaccia di disertare i lavori del consiglio comunale e chiama in causa anche il sindaco Ghinelli. Da parte sua il commissario della Lega Grassi è fermo sulle sue posizioni….

