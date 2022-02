La Juventus è pronta al rinnovo: contratto a lungo termine per il giovane! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo aver portato a termine tre importanti operazioni di mercato, il lavoro di Cherubini e Arrivabene non è ancora terminato. Per i protagonisti dell’organigramma della Juventus è tempo di rinnovi. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, la Vecchia Signora sarebbe pronta a discutere il prolungamento di contratto di Nicolò Fagioli. Il giovane talento della Juve, attualmente in forza alla Cremonese (prestito), sta convincendo tutti con le recenti prestazioni in Serie B. L’intenzione della dirigenza bianconera è quella di blindare il proprio giocatore con un contratto a lungo termine, considerando l’attuale scadenza (2023). POTREBBE INTERESSARTI: Le scelte di Allegri in vista della Champions: il comunicato del club Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo aver portato atre importanti operazioni di mercato, il lavoro di Cherubini e Arrivabene non è ancora terminato. Per i protagonisti dell’organigramma dellaè tempo di rinnovi. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, la Vecchia Signora sarebbea discutere il prolungamento didi Nicolò Fagioli. Il giovane talento della Juve, attualmente in forza alla Cremonese (prestito), sta convincendo tutti con le recenti prestazioni in Serie B. L’intenzione della dirigenza bianconera è quella di blindare il proprio giocatore con un, considerando l’attuale scadenza (2023). POTREBBE INTERESSARTI: Le scelte di Allegri in vista della Champions: il comunicato del club

Advertising

marcoconterio : ?????? Confermato il sorpasso della #Juventus sul #Torino per Federico Gatti del #Frosinone. Juve pronta a lasciarlo… - infoitsport : Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso | Pronta l’asta estiva - chiaracorazzari : @XxviiEmma pronta per gli altri rinnovi della Juventus femminile? - infoitsport : I paragoni con Kroos, gli elogi di Matthaus: la Juventus pronta alla svolta tattica con Zakaria - CalcioNews24 : La #Juventus pronta a valutare offerte per #DeLigt -