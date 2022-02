La Guardia di finanza perquisisce la casa di Conte: nel mirino consulenze per 400 mila euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) successo qualche settimana fa in gran segreto: su ordine della procura di Roma, la Guardia di finanza ha bussato alla porta di Giuseppe Conte. I militari hanno chiesto all'ex presidente del Consiglio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) successo qualche settimana fa in gran segreto: su ordine della procura di Roma, ladiha bussato alla porta di Giuseppe. I militari hanno chiesto all'ex presidente del Consiglio ...

