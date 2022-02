La favola animata dell’artista Goga Mason avvia il conto alla rovescia per il FEFF24

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cosa succede quando un’artista italiana,, decide di celebrare l’anno cinese della tigre con una piccola e bellissima? Succede che tocca proprio a quei fotogrammi il compito dire, simbolicamente, ilper il Far East Film Festival 24, atteso a Udine dal 22 al 30 aprile!Il video dellaterrà buona compagnia al pubblico del Visionario e del Cinema Centrale finofine del mese, scandendo la prima fase della campagna accrediti del festival. Da lunedì 7 febbraio scatterà infatti la possibilità di acquistare online a prezzo speciale uno dei tre pacchetti messi a punto per il FEFF 24: il Red Panda, il Black Dragon e il White Tiger (tutte le info sul sito ufficiale ...

Udine20

Cosa succede quando un'artista italiana, Goga Mason , decide di celebrare l'anno cinese della tigre con una piccola e bellissima? Succede che tocca proprio a quei fotogrammi il compito di avviare, simbolicamente, il conto alla rovescia per il Far East Film Festival 24, atteso a Udine dal 22 al 30 aprile !