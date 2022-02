La fascinazione del crimine: Enrico De Pedis (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Dio perdona. La Banda no». Infatti molti affiliati dell’organizzazione criminale legata al quartiere di Roma della Magliana è finita sotto i colpi del fuoco amico. Una vera e propria ‘mattanza interna’ raccontata sul grande e piccolo schermo. Non una lotta per la supremazia come ci hanno raccontato inchieste, film e fiction ad esempio sulla storia della Mafia, della Camorra e non solo. I capi indiscussi all’inizio nella Capitale sono tre – Giuseppucci (El Negro – il Libanese), De Pedis (Renatino – Dandi) e Abbatino (Crispino – il Freddo). Quest’ultimo è l’unico ancora vivo, sotto protezione fino a poco tempo fa, protagonista di fughe rocambolesche. La fine degli altri due, come di tanti comprimari all’interno dell’organizzazione, è stata il risultato della vendetta. Lo ‘sgarro’ al violento codice d’onore – e mutualistico – interno alla famigerata “banda che non si ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Dio perdona. La Banda no». Infatti molti affiliati dell’organizzazione criminale legata al quartiere di Roma della Magliana è finita sotto i colpi del fuoco amico. Una vera e propria ‘mattanza interna’ raccontata sul grande e piccolo schermo. Non una lotta per la supremazia come ci hanno raccontato inchieste, film e fiction ad esempio sulla storia della Mafia, della Camorra e non solo. I capi indiscussi all’inizio nella Capitale sono tre – Giuseppucci (El Negro – il Libanese), De(Renatino – Dandi) e Abbatino (Crispino – il Freddo). Quest’ultimo è l’unico ancora vivo, sotto protezione fino a poco tempo fa, protagonista di fughe rocambolesche. La fine degli altri due, come di tanti comprimari all’interno dell’organizzazione, è stata il risultato della vendetta. Lo ‘sgarro’ al violento codice d’onore – e mutualistico – interno alla famigerata “banda che non si ...

