La famiglia romana bloccata in Sardegna perché il figlio non ha il Green pass: «Ci negano il diritto di studiare e lavorare» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non è una storia di No vax quella raccontata ieri all’agenzia di stampa Ansa da una coppia per metà di origini sarde che vive a Roma. I due regolarmente vaccinati e muniti di Green pass valido per viaggiare, a Natale si sono uniti ai parenti di lei, a Sassari, assieme al figlio 17enne. Ma poi i genitori hanno preso Covid-19 e lui, partito col certificato valido per prendere l’aereo, è rimasto in Sardegna più del previsto e senza il Green pass rafforzato diventato nel frattempo obbligatorio dal 10 gennaio è ancora bloccato nell’isola. «negano a nostro figlio il diritto allo studio, a noi quello di lavorare, a tutti e tre quello di tornare alla propria vita», dicono i due.« Deve rimanere qui, sta perdendo settimane di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non è una storia di No vax quella raccontata ieri all’agenzia di stampa Ansa da una coppia per metà di origini sarde che vive a Roma. I due regolarmente vaccinati e muniti divalido per viaggiare, a Natale si sono uniti ai parenti di lei, a Sassari, assieme al17enne. Ma poi i genitori hanno preso Covid-19 e lui, partito col certificato valido per prendere l’aereo, è rimasto inpiù del previsto e senza ilrafforzato diventato nel frattempo obbligatorio dal 10 gennaio è ancora bloccato nell’isola. «a nostroilallo studio, a noi quello di, a tutti e tre quello di tornare alla propria vita», dicono i due.« Deve rimanere qui, sta perdendo settimane di ...

