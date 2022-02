La cucina inglese di Miss Eliza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Curato ed elegante, Miss Acton. Portatemi un libro di cucina curato ed elegante come le vostre poesie”. A Eliza piace scrivere poesie, ha uno stile elegante e raffinato, ha già pubblicato una raccolta dei suoi scritti ma pare che nel mondo editoriale londinese di metà Ottocento non ci sia più posto per i suoi versi. Forse perché la poesia in quegli anni poco si addiceva socialmente a delle penne femminili, forse perché era più facile perseguire strade già battute e aspettarsi da donne educate ricettari ben confezionati, con stile. Quello di Eliza sembra essere un desiderio impossibile fino a quando la vita si mette in mezzo, con le proprie necessità e impellenze, e allora la sfida di scrivere di cucina, di abbandonare la strada ipotizzata per abbracciarne una nuova – perseguendola al meglio – non ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Curato ed elegante,Acton. Portatemi un libro dicurato ed elegante come le vostre poesie”. Apiace scrivere poesie, ha uno stile elegante e raffinato, ha già pubblicato una raccolta dei suoi scritti ma pare che nel mondo editoriale londinese di metà Ottocento non ci sia più posto per i suoi versi. Forse perché la poesia in quegli anni poco si addiceva socialmente a delle penne femminili, forse perché era più facile perseguire strade già battute e aspettarsi da donne educate ricettari ben confezionati, con stile. Quello disembra essere un desiderio impossibile fino a quando la vita si mette in mezzo, con le proprie necessità e impellenze, e allora la sfida di scrivere di, di abbandonare la strada ipotizzata per abbracciarne una nuova – perseguendola al meglio – non ...

