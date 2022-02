L.elettorale: simulazione per SkyTg24, 'grande centro decisivo con il proporzionale' (2) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Nello scenario B, simulato sempre col ‘Rosatellum', i tre schieramenti in campo sono l'asse sovranista (FdI e Lega), i giallo-rossi e un polo centrista “largo” composto da Italia Viva, Azione, +Europa, Coraggio Italia e Forza Italia. In questo caso nessuna coalizione avrebbe numeri sufficienti per governare in autonomia, anche se i giallo-rossi, con 194 seggi a Montecitorio e 99 a Palazzo Madama, avrebbero la maggioranza relativa in entrambe le assemblee, mentre Lega e FdI si fermerebbero a 153 deputati e 74 senatori. Con un ‘grande centro' in campo, quindi l'attuale legge elettorale consegnerebbe una situazione di ingovernabilità. Cosa accadrebbe, invece, se la legge elettorale dovesse mutare in senso puramente proporzionale, con uno sbarramento intorno al 4% per ogni lista ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Nello scenario B, simulato sempre col ‘Rosatellum', i tre schieramenti in campo sono l'asse sovranista (FdI e Lega), i giallo-rossi e un polo centrista “largo” composto da Italia Viva, Azione, +Europa, Coraggio Italia e Forza Italia. In questo caso nessuna coalizione avrebbe numeri sufficienti per governare in autonomia, anche se i giallo-rossi, con 194 seggi a Montecitorio e 99 a Palazzo Madama, avrebbero la maggioranza relativa in entrambe le assemblee, mentre Lega e FdI si fermerebbero a 153 deputati e 74 senatori. Con un ‘' in campo, quindi l'attuale leggeconsegnerebbe una situazione di ingovernabilità. Cosa accadrebbe, invece, se la leggedovesse mutare in senso puramente, con uno sbarramento intorno al 4% per ogni lista ...

Advertising

TV7Benevento : L.elettorale: simulazione per SkyTg24, 'grande centro decisivo con il proporzionale' (2)... - TV7Benevento : L.elettorale: simulazione per SkyTg24, 'grande centro decisivo con il proporzionale'... - amoredimezzo : MA HANNO SCRITTO PURE ROCCO SIFFREDI NELLA SCHEDA ELETTORALE NOI VIVIAMO IN UNA SIMULAZIONE -