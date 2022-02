(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Ilè stata la iattura di questo Paese, siamo pronti a mobilitarci contro". Lo dice Massimiliano Iervolino, segretario diitaliani, spiegando: "È davvero incredibile trovarsi di fronte ad una classe politica che quasi unanimemente vuole tornare alinvece di far fare passi in avanti all'Italia attraverso riforme che vadano verso il coinvolgimento dei cittadini e il rafforzamento delle istituzioni". "Pian piano verrà eliminato qualsiasi ruolo attivo della cittadinanza, dopo l'obbrobrio delle liste bloccate ora si è pronti ad eliminare ogni possibilità di indicazione su chi deve governare e con chi. Una classe politica determinata a decidere tutto nel chiuso di una stanza: chi deve essere eletto e poi con chi fare accordi per la formazione del governo -prosegue Iervolino-. Le ...

Advertising

TV7Benevento : L.elettorale: Radicali, 'proporzionale ritorno al passato, pronta mobilitazione' - - Cardocan1 : @Schmit_Henri @PietroIchino Un governo di coalizione ogni 200 anni è un rischio che sarei disposto a correre???? Comu… - Dijkmeester : @pigardi @andreapruitic @fleinaudi @RenewITA @Azione_it @ItaliaViva @ALDEParty @Piu_Europa @Radicali @sandrogozi… - Radicali : Davanti ai nostri occhi lo spettacolo desolante di una nuova crisi istituzionale: siamo tornati allo spirito propor… - andrealoca77 : La peggiore classe politica di un paese occidentale si ritrova per la seconda volta a supplicare l'uscente affinché… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Radicali

Il Sannio Quotidiano

Le speranze dell'UE sono in una riforma costituzionale e in una leggeche assicuri un ... se ciò può consolare qualcuno, ma è certo uno dei più, rapidi e meglio travisati dalla ...... 2010, campagnaregionale. Partecipa l'indimenticabile Don Gallo con il presidente ... Ma non è che liberali o(questi ultimi, in effetti, con più invenzioni e passioni) indichino ...Roma, 2 feb "Il proporzionale è stata la iattura di questo Paese, siamo pronti a mobilitarci contro". Lo dice Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali ita ...La vita, la carriera, le battaglie politiche di Marco Pannella, leader del Partito Radicale, scomparso il 19 maggio 2016.