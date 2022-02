Koulibaly in Coppa d’Africa: è appena successo al Senegal! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Coppa d’Africa va avanti, e proprio stasera il difensore del Napoli, Koulibaly, ha affrontato il Burkina Faso in semifinale con la maglia del suo Senegal, di cui è anche capitano. Il numero 26 azzurro, con i suoi compagni, ha battuto gli avversari per 3-1: gol decisivi di Abdou Diallo, Idrissa Gueye, e Sadio Manè. Sarà finale, quindi, per Kalidou. Senegal’s defender Kalidou Koulibaly (L) clears the ball ahead of Benin’s forward Mickael Pote (R) during the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) quarter final football match between Senegal and Benin at the 30 June stadium in Cairo on July 9, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)Finale di Coppa d’Africa: data e possibili avversarie Il Senegal si qualifica per la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lava avanti, e proprio stasera il difensore del Napoli,, ha affrontato il Burkina Faso in semifinale con la maglia del suo Senegal, di cui è anche capitano. Il numero 26 azzurro, con i suoi compagni, ha battuto gli avversari per 3-1: gol decisivi di Abdou Diallo, Idrissa Gueye, e Sadio Manè. Sarà finale, quindi, per Kalidou. Senegal’s defender Kalidou(L) clears the ball ahead of Benin’s forward Mickael Pote (R) during the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) quarter final football match between Senegal and Benin at the 30 June stadium in Cairo on July 9, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)Finale di: data e possibili avversarie Il Senegal si qualifica per la ...

