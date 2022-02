Katia Ricciarelli ha fatto una cosa al GFVip: “Mi hanno detto di non dirlo, ma lo dico” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip ha appena confessato ai suoi coinquilini di aver fatto “il vaccino” e per questo motivo oggi è un po’ “rinco”. La cantante ha ovviamente sottolineato come “mi hanno detto di non dirlo gli autori, ndr ma lo dico: ho fatto il vaccino oggi per questo sono un po’ rinco“. La Ricciarelli non ha specificato che tipo di vaccino ha fatto, ma lo ha voluto comunicare ai suoi compagni per giustificare probabilmente la sua stanchezza e la sua spossatezza. Il discorso “vaccino” è però più volte uscito nel corso delle ultime 24 ore al Grande Fratello Vip e pare che lo abbiano fatto anche Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo. Per questo motivo molti hanno ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022)al Grande Fratello Vip ha appena confessato ai suoi coinquilini di aver“il vaccino” e per questo motivo oggi è un po’ “rinco”. La cantante ha ovviamente sottolineato come “midi nongli autori, ndr ma lo: hoil vaccino oggi per questo sono un po’ rinco“. Lanon ha specificato che tipo di vaccino ha, ma lo ha voluto comunicare ai suoi compagni per giustificare probabilmente la sua stanchezza e la sua spossatezza. Il discorso “vaccino” è però più volte uscito nel corso delle ultime 24 ore al Grande Fratello Vip e pare che lo abbianoanche Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo. Per questo motivo molti...

