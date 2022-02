Katia | Giucas e Nathaly hanno fatto una cosa molto importante al GF Vip ma la regia li censura | ecco quale

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)Ricciarelli,Casella eCaldonazzola terza dose di vaccino. Proprio l’ex moglie di Pippo Baudo, ha avuto modo di renderlo noto agli abitanti del Grande Fratello Vip proprio per giustificare il suo momento di stanchezza.unaal GF Vip Come ben... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e Nathaly hanno fatto una cosa molto importante al GF Vip Come ben sapete il vaccino è obbligatorio per gli over 50 e, proprio per questo motivo, alcuni concorrenti della Casa del GF ......l'Italia meglio di molti altri è stato Kabir Bedi che interrogato assieme aCasella sulla cultura generale del Paese (Voto 7). Un'altra concorrente candidata ad essere una finalista è...Il quinto aereo della giornata è indirizzato a ben quattro vipponi: Katia, Giucas, Sophie e Soleil! I loro fan hanno deciso di mandargli un aereo di sostegno e di affetto, per incoraggiarli a ...Celebri sono state quelle relative ad Amanda Lear, il suo presunto flirt con Katia Ricciarelli e la sua esperienza con ... Appena detto della rielezione di Mattarella, Giucas è balzato in piedi ed ha ...