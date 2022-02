Kate Middleton: prove da regina del campo di rugby, al posto del principe Harry (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Kate Middleton ha visitato oggi lo stadio di Twickenham, a Londra, per prendere parte a una sessione di allenamento di rugby. Tutto dopo l’annuncio che la duchessa di Cambridge subentrerà al principe Harry come patrona dell’Associazione inglese rugby. Una notizia che era trapelata da giorni e che attendeva ormai solo la conferma ufficiale da parte di Buckingham Palace. Come sempre la sua prima uscita nel ruolo è stata un successo. La moglie del principe William ha incontrato giocatori, allenatori e arbitri e ha mostrato le sue abilità nello sporto. Il primo impegno di Kate Middleton come patrona del rugby inglese La Corona inglese sta riassegnando i compiti in precedenza detenuti dai reali senior non più operativi. Si ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha visitato oggi lo stadio di Twickenham, a Londra, per prendere parte a una sessione di allenamento di. Tutto dopo l’annuncio che la duchessa di Cambridge subentrerà alcome patrona dell’Associazione inglese. Una notizia che era trapelata da giorni e che attendeva ormai solo la conferma ufficiale da parte di Buckingham Palace. Come sempre la sua prima uscita nel ruolo è stata un successo. La moglie delWilliam ha incontrato giocatori, allenatori e arbitri e ha mostrato le sue abilità nello sporto. Il primo impegno dicome patrona delinglese La Corona inglese sta riassegnando i compiti in precedenza detenuti dai reali senior non più operativi. Si ...

