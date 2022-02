Juventus | Zakaria si presenta | «Essere qui un grande passo avanti rispetto alla Germania»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Conferenza stampaJuve: le parole del nuovo centrocampista bianconero nel giorno della suazione Denis, nuovo centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa per la suazione come giocatore bianconero. Le sue parole: IMPRESSIONIJUVE – «Un’impressione eccezionale, una squadra forte con grandi qualità. Se devo fare un paragona con laè un. È unclub». CARATTERISTICHE – «Amo giocare in, sono aggressivo, amo recuperare i palloni. Sono un giocatore abbastanza completo». HA PARLATO CON LICHTSTEINER – «Prima di fare questa scelta non ho avuto il tempo, è successo tutto in fretta. Sono sicuro che ...

Advertising

juventusfc : Benvenuto, Zak ???? Nuovo giocatore, nuova maglia da avere assolutamente ?? QUI ?? - juventusfc : Sapete perchè ha scelto la ?? numero 28? Scopritelo nell'intervista esclusiva su @JuventusTV ?? Le prime parole in… - juventusfc : Zak in action ???? La gallery completa dell'allenamento di oggi la trovate qui ???? - GZebrato : RT @Gianpaolo_5: Prima la nonna di Locatelli, ora il padre di #Zakaria. Abbiamo capito che avere almeno un parente gobbo è un requisito imp… - Danielcast_09 : RT @juventusfc: 2??8?? Si chiude con questa immagine la conferenza stampa di presentazione di @Deniszakaria8! A breve il report su https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Zakaria

"Ho scelto la Juve perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare - sono le prime parole dida bianconero, nella conferenza di presentazione - . È un sogno essere qui, quindi è il proseguimento giusto per la mia carriera. Sono un giocatore abbastanza completo. Mi piacer recuperare ...TORINO - Denis, il rinforzo scelto dallaper il centrocampo di Massimiliano Allegri, prelevato dal Borussia Moenchengladbach per una cifra complessiva - tra cartellino e vari oneri - di 8 milioni e ...Idee chiare per Denis Zakaria. La Juventus ha piazzato un colpo veramente importante per il centrocampo, si tratta di un calciatore in grado di garantire qualità e quantità. Giornata di presentazioni ..."Ho scelto la Juventus perche' e' un club che mi ha fatto sempre sognare. Ho deciso che venire qui sarebbe stato il passo in avanti per la ...