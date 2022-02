Juventus, Zakaria: "Essere qua è un sogno. Pogba? Spero di avere lo stesso successo" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Ho scelto la Juventus perché è un club che mi ha fatto sempre sognare. Per me è un sogno Essere qui e ho deciso che sarebbe stato il passo giusto per continuare la mia carriera". Dopo Dusan Vlahovic ,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Ho scelto laperché è un club che mi ha fatto sempre sognare. Per me è unqui e ho deciso che sarebbe stato il passo giusto per continuare la mia carriera". Dopo Dusan Vlahovic ,...

Advertising

juventusfc : Zak in action ???? La gallery completa dell'allenamento di oggi la trovate qui ???? - juventusfc : Il sogno di Zak ???? @Deniszakaria8 si è presentato così ?? Il recap della conferenza ?? - GiovaAlbanese : #Zakaria: 'Ho scelto la #Juventus perché mi ha sempre fatto sognare. Mi ha fatto un'impressione eccezionale in ques… - ABalestrieri : RT @GiovaAlbanese: Perché #Chiesa (infortunato) in lista #UCL e non #KaioJorge? Facciamo chiarezza: la #Juventus (come tutti i club) poteva… - NicoDnt : RT @GiovaAlbanese: Perché #Chiesa (infortunato) in lista #UCL e non #KaioJorge? Facciamo chiarezza: la #Juventus (come tutti i club) poteva… -