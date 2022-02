Juventus, svolta sul futuro di Dybala: l’agente contatta tutte le squadre inglesi! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere. L’attaccante della Juventus non ha ancora rinnovato con il club bianconero e le ultime settimane sono state di grande tensione sul suo futuro. Il club bianconero è stato protagonista del mercato con l’arrivo di un calciatore come Vlahovic. Nel frattempo iniziano a circolare voci sul futuro dell’argentino. Secondo quanto confermato dall’Inghilterra l’agente avrebbe contattato Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal. La Juventus avrebbe messo sul piatto 6-7 milioni di euro per il rinnovo, la richiesta dell’argentino sarebbe di 10. Il matrimonio con il club bianconero potrebbe interrompersi al termine della stagione, il futuro della Joya è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildi Pauloè ancora tutto da decidere. L’attaccante dellanon ha ancora rinnovato con il club bianconero e le ultime settimane sono state di grande tensione sul suo. Il club bianconero è stato protagonista del mercato con l’arrivo di un calciatore come Vlahovic. Nel frattempo iniziano a circolare voci suldell’argentino. Secondo quanto confermato dall’Inghilterraavrebbeto Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Laavrebbe messo sul piatto 6-7 milioni di euro per il rinnovo, la richiesta dell’argentino sarebbe di 10. Il matrimonio con il club bianconero potrebbe interrompersi al termine della stagione, ildella Joya è ...

Advertising

CalcioWeb : Il futuro di #Dybala potrebbe essere lontano dalla #Juventus: contatti con club di #PremierLeague - interliveit : #Inter | #Dumfries: 'Momento più duro il rigore causato contro la #Juventus, la svolta il gol alla #Roma. Vorrei av… - infoitsport : I paragoni con Kroos, gli elogi di Matthaus: la Juventus pronta alla svolta tattica con Zakaria - RickyBianchini : @TMit_news Milan e Napoli non hanno quasi fatto niente perché soddisfatte del loro secondo e terzo posto attuali. F… - lorenzo2392 : @methoOd_ vero,se quel finito di Dybala non rinnova è la svolta della Juventus solo che non se ne accorge -