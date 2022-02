Juventus | rinnovo Dybala | l’agente Antun atteso a Torino La situazione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)di Pauloper discutere nuovamente con laildel contratto In casa Juve resta l’incognita sul futuro di Paulo, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto a quattro mesi dalla scadenza. Il rischio di un addio ora è reale, ma i bianconeri le proveranno tutte per far prolungare l’argentino. Jorge, procuratore del numero 10, èin questo mese per gli ultimi incontri con la dirigenza. Juve che appare intenzionata a proporre meno di quanto si vociferava negli scorsi mesi (8 milioni+2 di bonus), fermandosi su una base fissa di 7 milioni più eventuali bonus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Zaniolo aspettava ilprima del secondo infortunio.e Tottenham si erano già fatte vive un anno e mezzo fa e Nicolò aveva avuto la rassicurazione che sarebbe stato accontentato. Poi c'......nell'ottica di un dopo Dybala è sicuramente il profilo di Niccolò Zaniolo. La Roma, per bocca di Tiago Pinto, non ha affatto escluso la partenza del suo gioiello, anche perché ildel ...In casa Juve resta l’incognita sul futuro di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto a quattro mesi dalla scadenza. Il rischio di un addio ora è reale, ma i bianconeri le ...Le trattative per il rinnovo di contratto di Zaniolo con la Roma sono ferme da mesi. Il giocatore non vuole andarsene ma Tiago Pinto aspetta l'ok dei Friedkin per il rilancio. La scadenza nel 2024 si ...