Juventus, è Zaniolo il nome per la prossima stagione: assalto alla Roma, offerta con contropartita (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus non si ferma più sul calciomercato e pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzarsi ancora con l’arrivo dei migliori giovani in circolazione. Le basi sono state gettate con Chiesa e Vlahovic, il prossimo colpo potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Nelle ultime stagioni è stato vittima di infortuni gravi, adesso sta bene ed è tornato su grandi livelli. Il suo futuro alla Roma è ancora tutto da decidere, come confermato anche da Tiago Pinto la situazione è in evoluzione e al momento non ci sono certezze. Il contratto con i giallorossi è in scadenza nel 2024, il calciatore potrebbe però partire già a giugno. La destinazione? La Juventus in pole. Zaniolo rappresenta l’identikit perfetto tracciato dai bianconeri: ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lanon si ferma più sul calciomercato e pensa anchecon l’obiettivo di rinforzarsi ancora con l’arrivo dei migliori giovani in circolazione. Le basi sono state gettate con Chiesa e Vlahovic, il prossimo colpo potrebbe essere Nicolò. Nelle ultime stagioni è stato vittima di infortuni gravi, adesso sta bene ed è tornato su grandi livelli. Il suo futuroè ancora tutto da decidere, come confermato anche da Tiago Pinto la situazione è in evoluzione e al momento non ci sono certezze. Il contratto con i giallorossi è in scadenza nel 2024, il calciatore potrebbe però partire già a giugno. La destinazione? Lain pole.rappresenta l’identikit perfetto tracciato dai bianconeri: ...

capuanogio : #Zaniolo, l'ombra della #Juventus sul futuro del giallorosso. Piace ad #Allegri, i contatti con il suo procuratore… - capuanogio : Pinto apre alla cessione di #Zaniolo, piace alla #Juventus che in estate cercherà di aggiungerlo alla sua ricostruz… - daniele_morico : #Bremer ha rinnovato col Torino, ma in estate sarà difficile tenerlo. #Inter in pressing, soprattutto se parte… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSpezia #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Juventus, idea Zaniolo: ipotesi scamb… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, idea Zaniolo: ipotesi scambio con la… -