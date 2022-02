Juventus, Chiesa in lista in Champions nonostante l’infortunio. Il motivo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chiesa in lista Champions Juve: confermato nonostante l’infortunio. Ecco la decisione ufficiale di Allegri La Juve ha diramato la lista Champions aggiornata in vista della fase ad eliminazione diretta. Oltre ad esclusi e volti nuovi, spicca anche il nome di Federico Chiesa. nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per tutta la stagione, l’esterno classe ’97 è ancora presente nell’elenco dei bianconeri per la massima competizione europea. Sono tre, infatti, i cambi previsti per la nuova lista da presentare entro la mezzanotte del 2 febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022)inJuve: confermato. Ecco la decisione ufficiale di Allegri La Juve ha diramato laaggiornata in vista della fase ad eliminazione diretta. Oltre ad esclusi e volti nuovi, spicca anche il nome di Federicoche lo terrà lontano dai campi per tutta la stagione, l’esterno classe ’97 è ancora presente nell’elenco dei bianconeri per la massima competizione europea. Sono tre, infatti, i cambi previsti per la nuovada presentare entro la mezzanotte del 2 febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Perché #Chiesa (infortunato) in lista #UCL e non #KaioJorge? Facciamo chiarezza: la #Juventus (come tutti i club) p… - Gazzetta_it : Juve, la lista Uefa: fuori Kaio Jorge, dentro Pellegrini e i nuovi. Ecco perché c’è ancora Chiesa #champions - Gazzetta_it : Vlahovic-Chiesa, l’abbraccio allo Stadium: un vecchio feeling che si rinnova #Juventus - ABalestrieri : RT @GiovaAlbanese: Perché #Chiesa (infortunato) in lista #UCL e non #KaioJorge? Facciamo chiarezza: la #Juventus (come tutti i club) poteva… - NicoDnt : RT @GiovaAlbanese: Perché #Chiesa (infortunato) in lista #UCL e non #KaioJorge? Facciamo chiarezza: la #Juventus (come tutti i club) poteva… -