Juventus | Chiesa e Vlahovic si ritrovano | “Questo lo conosco” VIDEO

Gazzetta_it : Vlahovic-Chiesa, l’abbraccio allo Stadium: un vecchio feeling che si rinnova #Juventus - anitram39126789 : RT @girpelliano: Lacrime virili?? ??Chicco e Dusan. Fratelli?? #Chiesa #Vlahovic #Juventus - misorecordsuk : Juventus, Vlahovic e Chiesa si abbracciano allo Stadium #Juve #Juventus - bladistic : RT @mirkonicolino: Emozioni che i tifosi della #Juventus sperano di vivere la prossima stagione con entrambi in campo #DV7 #Chiesa - tuttosport : #Vlahovic e #Chiesa si ritrovano alla #Juve: il commovente abbraccio ?? -

Su Twitter laha documentato gli attimi dell'incontro tra i due: nel filmato si vedeavanzare in un corridoio con le stampelle, probabilmente alla ricerca di Vlahovic. Guarda invano a ..."Questo lo conosco!". "Ah lo conosci?". "Sì, lo conosco". Dusan Vlahovic e Federicosi sono rivisti (e affettuosamente abbracciati) oggi nello spogliatoio della. In attesa di farlo, con più trasporto, in campo. Ma tra un po' di tempo, visto chesi muove ancora ...Tra giovani di proprietà e possibili obiettivi, l’ItalJuve del futuro potrebbe sorprendere ancora - e non poco - i propri tifosi. ZANIOLO — Le ultime parole di Tiago Pinto - “non posso garantire che i ..."Ah lo conosci?". "Sì, lo conosco". Dusan Vlahovic e Federico Chiesa si sono rivisti (e affettuosamente abbracciati) oggi nello spogliatoio della Juventus. In attesa di farlo, con più trasporto, in ...