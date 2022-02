Juventus, Allegri stravolge tutto: rivoluzione totale, ecco cosa cambia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus è stata la squadra più attiva nel mercato e adesso ha l’obbligo di entrare tra le prime quattro con Allegri che ha nuove idee. Una rivoluzione molto rumorosa e totalmente inaspettata alla vigilia ha portato il popolo juventino a passare da una sfiducia totale a una grande voglia di riprendere i campionato per vedere come Massimiliano Allegri cambierà la sua squadra. La Juventus ha completamente cambiato volto dopo il mercato di gennaio, mutando così sensibilmente pelle e non sarà facile per gli avversari riuscire a battere una Signora che vuole tornare in pista in maniera sempre più agguerrita. L’obbiettivo Scudetto è ormai davvero troppo lontano, ma le basi per tornare grandi sono state ampiamente messe e quindi bisognerà in tutti i modi cercare di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laè stata la squadra più attiva nel mercato e adesso ha l’obbligo di entrare tra le prime quattro conche ha nuove idee. Unamolto rumorosa e totalmente inaspettata alla vigilia ha portato il popolo juventino a passare da una sfiduciaa una grande voglia di riprendere i campionato per vedere come Massimilianocambierà la sua squadra. Laha completamenteto volto dopo il mercato di gennaio, mutando così sensibilmente pelle e non sarà facile per gli avversari riuscire a battere una Signora che vuole tornare in pista in maniera sempre più agguerrita. L’obbiettivo Scudetto è ormai davvero troppo lontano, ma le basi per tornare grandi sono state ampiamente messe e quindi bisognerà in tutti i modi cercare di ...

