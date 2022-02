Jennifer Lopez e Ben Affleck | la cantante rivela | “La nostra relazione è sacra Ecco qual è la sensazione che ho”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non un semplice ‘ritorno di fiamma’ quello trae Ben. I due – che avevano già avuto una storia dal 2002 al 2004 – adesso stanno vivendo una”. Lo ha dichiarato la stessa JLO a People, in occasione dell’uscita del film Merry Me, in cuiè la protagonista femminile.“Mi sento così fortunata, felice e orgogliosa di stare con lui. È una bellissima storia d’amore e siamo davvero in un bel momento“, ha affermato la star internazionale. E ancora ha aggiunto: “Siamo cresciuti ora, abbiamo più esperienza, abbiamo dei figli e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose”. Poi ha spiegato: “È bellissimo il modo in cui sembra molto diverso da come era anni fa. Quando trovicuno, lo ami davvero e hai una seconda possibilità? È una ...

Marry Me – Sposami, in arrivo il 10 febbraio nei cinema, è una commedia romantica dall'anima spiccatamente musicale: J.Lo e Maluma ci spiegano perché.