Italia U21, a Trieste Italia-Bosnia ed Erzegovina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli Azzurrini giocheranno per la quinta volta nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, dove torneranno a distanza di tre anni dall’amichevole con l’Austria disputata nel marzo 2019 Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli Azzurrini giocheranno per la quinta volta nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, dove torneranno a distanza di tre anni dall’amichevole con l’Austria disputata nel marzo 2019

Qualificazioni Europei U21, decisi data e luogo di Italia-Bosnia Corriere dello Sport Italia U21, a Trieste Italia-Bosnia ed Erzegovina Lo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste ospiterà martedì 29 marzo Italia-Bosnia ed Erzegovina, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. Gli Azzurrini, secondi in classifica nel ...

