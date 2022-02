Italia femminile all’Algarve Cup: avversarie e date del torneo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Riparte la competizione che ha luogo in Portogallo Sono Italia, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia le nazionali che parteciperanno alla nuova edizione dell’Algarve Cup, il prestigioso torneo ad inviti che si disputerà dal 16 al 23 febbraio nella regione portoghese dell’Algarve. A quasi due anni di distanza dall’ultima partecipazione, le Azzurre tornano quindi nel sud del Portogallo per riprendere il cammino bruscamente interrotto l’11 marzo del 2020, quando l’aggravarsi dell’emergenza legata al COVID-19 e il blocco dei voli tra i due Paesi costrinsero Gama e compagne ad anticipare con un charter il rientro in Italia, rinunciando dopo le brillanti vittorie con Portogallo (2-1) e Nuova Zelanda (3-0) a disputare la finale contro la Germania. Il calendario del torneo: Mercoledì 16 febbraioOre 12 (13 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Riparte la competizione che ha luogo in Portogallo Sono, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia le nazionali che parteciperanno alla nuova edizione dell’Algarve Cup, il prestigiosoad inviti che si disputerà dal 16 al 23 febbraio nella regione portoghese dell’Algarve. A quasi due anni di distanza dall’ultima partecipazione, le Azzurre tornano quindi nel sud del Portogallo per riprendere il cammino bruscamente interrotto l’11 marzo del 2020, quando l’aggravarsi dell’emergenza legata al COVID-19 e il blocco dei voli tra i due Paesi costrinsero Gama e compagne ad anticipare con un charter il rientro in, rinunciando dopo le brillanti vittorie con Portogallo (2-1) e Nuova Zelanda (3-0) a disputare la finale contro la Germania. Il calendario del: Mercoledì 16 febbraioOre 12 (13 ...

