Italia contro Germania e Ungheria in Nations League: in quali stadi si giocherà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono state definite le sedi per le gare della UEFA Nations League e l'Italia di Mancini metterà la parola inizio alla terza edizione della competizione sabato 4 giugno alle ore 20.45. Giacomo Raspadori La prima sfidante sarà la Germania al 'Dall'Ara' sabato 4 giugno. Dopo di che, martedì 7 giugno alle 20.45, gli azzurri sfideranno l'Ungheria al 'Dino Manuzzi' di Cesena, seguiranno poi altre due trasferte: la prima si terrà in Inghilterra sabato 11 giugno, mentre la seconda prevista il 14 giugno, avrà luogo a Mönchengladbach contro i tedeschi.

