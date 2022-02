Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Istruzione, report Unimpresa: Italia spende meno della media Ue #europee #unimpresa #italia - MediasetTgcom24 : Istruzione, report Unimpresa: Italia spende meno della media Ue #europee #unimpresa #italia - QdSit : Secondo l’ultimo Report del ministero dell’Istruzione relativo alla settimana 17-22 gennaio l’84,5 per cento delle… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Secondo un report sulla garanzia europea per l'infanzia di @Eurochild_org, l'#Italia dovrebbe migliorare l'accesso all'… - EURACTIVItalia : Secondo un report sulla garanzia europea per l'infanzia di @Eurochild_org, l'#Italia dovrebbe migliorare l'accesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione report

IlPiacenza

Il dato emerge dal rapporto di Unimpresa 'I giovani e l': la spesa pubblica in Italia e i divari da colmare', secondo cui il nostro Paese investe per scuola e università poco più dell'8% ...... è in netto aumento; questo sarà reso noto nelannuale pubblicato da PIAAC - OCSE. Senza ... Le soluzioni, com'è ovvio, sono costituite da formazione, training e, nonché da specifiche ...L'Italia spende per l'istruzione di ogni studente 8.514 euro, il 15% in meno delle grandi economie europee per le quali la spesa media è invece di 10mila euro a testa. Il dato emerge dal rapporto di U ...Istruzione e Formazione) sottolineando che il report del Ministero all'Istruzione che registra nella nostra regione, in una settimana, il raddoppio delle classi in didattica a distanza (472 con l'11,2 ...