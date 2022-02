Istat | inflazione a gennaio al 4 | 8% | trainata dai beni energetici Mai così dal 1996

Advertising

fattoquotidiano : Retribuzioni, Istat: “Nel 2021 gli aumenti contrattuali si fermano a +0,6%”. L’inflazione se li mangia e cala il po… - istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a gennaio inflazione al 4,8% (3,9% il mese precedente) #istat… - classcnbc : +++#BreakingNews, #Italia????, Istat: a gennaio l'inflazione vola al 4,8%, al top dal 1996 Indice dei prezzi al cons… - VitaMimmo : RT @askanews_ita: Istat: l'inflazione a gennaio vola al 4,8%, al top dal 1996 #inflazione - Marco_Abatecola : RT @scarlots: Mentre cambia il paniere, a gennaio #inflazione italiana balza al top da 26 anni: indice dei #prezzi al consumo per collettiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat inflazione

Lo rileva l'. L'acquisita per il 2022 e' pari a +3,4% per l'indice generale e a +1,0% per la componente di fondo. Il mese di febbraio è iniziato positivamente per i mercati globali, e ..., l'aggiorna il paniere 2022: entrano test Covid e saturimetro La forte accelerazione dell'su base tendenziale, è dovuta soprattutto ai prezzi dei Beni energetici, la cui ...ROMA (ITALPRESS) – Accelera ancora l’inflazione, raggiungendo i livelli più alti dall’aprile del 1996. Secondo le stime preliminari dell’Istat, a gennaio 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo, ...L'Istat ricorda però che "a conferma dell`alta volatilità ... "Massacro per le famiglie" "L’inflazione al +4,8% si traduce in un maggior esborso, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, ...