Isola dei Famosi: lei è la nuova opinionista? Ecco la verità (Di mercoledì 2 febbraio 2022) , la situazione potrebbe davvero cambiare tutto quanto. Chi sarà l’opinionista de L’Isola dei Famosi? Forse cambia tutto, parla lei.Si rincorrono frenetiche le voci sulla nuova edizione (che partirà finito il Grande Fratello Vip) de L’Isola dei Famosi, celebre reality da anni fisso nel palinsesto Mediaset. L’unica certezza è la conduttrice Ilary Blasi, mentre ogni giorno arrivano nuovi aggiornamenti pronti a scombussolare quanto si era appreso poco prima. Oltre che sui concorrenti, c’è molta curiosità anche sugli opinionisti che affiancheranno in studio la Blasi: ci sarà davvero lei? Ecco la verità, a parlare la stessa donna. , parla lei Lo status quo della nuova edizione sembrava finalmente raggiunto: Ilary Blasi ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) , la situazione potrebbe davvero cambiare tutto quanto. Chi sarà l’de L’dei? Forse cambia tutto, parla lei.Si rincorrono frenetiche le voci sullaedizione (che partirà finito il Grande Fratello Vip) de L’dei, celebre reality da anni fisso nel palinsesto Mediaset. L’unica certezza è la conduttrice Ilary Blasi, mentre ogni giorno arrivano nuovi aggiornamenti pronti a scombussolare quanto si era appreso poco prima. Oltre che sui concorrenti, c’è molta curiosità anche sugli opinionisti che affiancheranno in studio la Blasi: ci sarà davvero lei?la, a parlare la stessa donna. , parla lei Lo status quo dellaedizione sembrava finalmente raggiunto: Ilary Blasi ...

Advertising

amandarossi181 : @AXBproduction Isola dei Famosi 2015, hai perfezionato il copione… - soteros1 : RT @Silvestro52: @steve_hanke Thank you from Italy. Questa mattina sulle vetrine dei negozi è apparsa la scritta:non si entra senza greenp… - esistenzialinte : RT @InterIsMore: Ma sembra l’inviato dell’Isola dei Famosi in collegamento da Cayo Paloma - GioGioInter : RT @InterIsMore: Ma sembra l’inviato dell’Isola dei Famosi in collegamento da Cayo Paloma - dukana2 : RT @ChrisPeverieri: Leggo che un noto medico star del web sta impazzendo dietro Cuba. Lasciando perdere l’isola caraibica, a me quel buffon… -