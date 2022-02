Iscriversi a Outlook com senza cambiare indirizzo Email

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 2 febbraio 2022).com (ex Hotmail) è uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo, visto che viene proposto come serviziosu tutti gli account Microsoft e Office a livello domestico (a livello aziendale troviamo spesso Exchange come alternativa). Il servizio.com è davvero molto migliorato in questi anni, presentandosi con un'interfaccia grafica molto semplice, oltre ad aver una numerose nuove opzioni e funzionalità. Molti preferiscono puntare sual posto di Gmail per ricevere posta professionale, posta da parte di aziende e come casella di posta per la scuola o l'università. Chi non ha mai utilizzato prima, nella guida che segue vi mostreremo come utilizzare le funzionalità di.com...