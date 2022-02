Irama al Festival di Sanremo: la carriera da Amici al palco dell’Ariston e la vita privata del cantante (Di giovedì 3 febbraio 2022) Irama è da qualche anno, uno degli artisti italiani più noti e apprezzati dal pubblico. Il suo esordio nel mondo della musica è avvenuto grazie a uno dei talent show più seguiti della tv: Amici di Maria De Filippi. In molti ricorderanno la sua partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno, vissuta all’interno di una stanza d’albergo dopo che alcuni membri del suo staff sono risultati positivo al Covid. Ora però ha la possibilità di rivivere ancora una volta le emozioni della kermesse, prendendo parte alla sua 72esima edizione. Irama: la passione per la musica e gli esordi Irama nasce a Carrara il 20 dicembre 1995, il suo nome all’anagrafe è Filippo Maria Fanti. Il suo pseudonimo, scelto all’età di 13 anni, è l’anagramma di Maria e, in lingua malese, significa “ritmo”. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022)è da qualche anno, uno degli artisti italiani più noti e apprezzati dal pubblico. Il suo esordio nel mondo della musica è avvenuto grazie a uno dei talent show più seguiti della tv:di Maria De Filippi. In molti ricorderanno la sua partecipazione aldidello scorso anno, vissuta all’interno di una stanza d’albergo dopo che alcuni membri del suo staff sono risultati positivo al Covid. Ora però ha la possibilità di rivivere ancora una volta le emozioni della kermesse, prendendo parte alla sua 72esima edizione.: la passione per la musica e gli esordinasce a Carrara il 20 dicembre 1995, il suo nome all’anagrafe è Filippo Maria Fanti. Il suo pseudonimo, scelto all’età di 13 anni, è l’anagramma di Maria e, in lingua malese, significa “ritmo”. ...

Advertising

WARNERMUSICIT : Stasera Irama con ’Ovunque Sarai’ in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo ??? @SanremoRai @IRAMAPLUME… - tvsorrisi : Irama in questo Festival cambia ancora pelle in un brano dove sentiremo tante nuove sfumature della sua voce. #Sanremo2022 - pastaaaaaah : Irama vuol fare il Tix di questo Festival e tbh non ci vedo niente di male - MarGauFil : Irama con questa canzone ha fatto centrino! #sanremo #festivaldisanremo #sanremo2022 #sanremo22 #festival - biondorelativo : Irama e l’outfit perfetto per andare al Coachella Festival #Sanremo2022 -