Inter, ecco la lista Champions: dentro Gosens e Caicedo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Inter ha diramato la lista dei calciatori arruolabili per la prossima Champions League. dentro ci sono i due nuovi acquisti Gosens e Caicedo. ecco la lista completa: Handanovic, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Sanchez, Vecino, Dzeko, Lautaro, Ranocchia, Perisic, Gosens, Correa, Calhanoglu, Cordaz, Vidal, Barella, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Brozovic, Caicedo, Bastoni e Radu. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ha diramato ladei calciatori arruolabili per la prossimaLeague.ci sono i due nuovi acquistilacompleta: Handanovic, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Sanchez, Vecino, Dzeko, Lautaro, Ranocchia, Perisic,, Correa, Calhanoglu, Cordaz, Vidal, Barella, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Brozovic,, Bastoni e Radu. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Ecco tutti i nostri impegni del mese di febbraio ?? #ForzaInter - Inter : ?? | #INTERYOUTH Ecco il dettaglio delle operazioni definite dal Settore Giovanile nerazzurro nella sessione inver… - Inter : ?? | BEHIND THE SCENE Non sempre è buona la prima ???? Ecco il backstage con i nostri nerazzurri ?? @Lenovo… - vivoperlinter : Ecco le scelte di #Inzaghi - Pall_Gonfiato : Le liste #Champions di #Juventus e #Inter: presenti i nuovi acquisti, ecco chi manca -