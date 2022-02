Intascati 440milioni di euro destinati alle imprese | il Maggiore della Guardia Di Finanza | Pene severe

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Denaro erogato dallo Stato per aiutaree commercianti in difficoltà a causapandemia, finito in modo illecito nelle mani di professionisti che non ne avevano diritto. È la maxi - truffa ...

Profilo3Marco : RT @mattino5: Bonus Covid, intascati 440milioni di euro destinati alle imprese. Ecco le immagini delle valigie piene di soldi scoperte da… - mattino5 : Bonus Covid, intascati 440milioni di euro destinati alle imprese. Ecco le immagini delle valigie piene di soldi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Intascati 440milioni

Denaro erogato dallo Stato per aiutare imprese e commercianti in difficoltà a causa della pandemia, finito in modo illecito nelle mani di professionisti che non ne avevano diritto. È la maxi - truffa ...Denaro erogato dallo Stato per aiutare imprese e commercianti in difficoltà a causa della pandemia, finito in modo illecito nelle mani di professionisti che non ne avevano diritto. È la maxi - truffa ...A "Mattino Cinque News" parla Roberto Russo: "Abbiamo monitorato ques'associazione a delinquere fin dall'inizio" ...