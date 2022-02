Insigne non ci ha mai pensato, tra poco scatta il primo obiettivo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Repubblica è molto attenta alla situazione Lorenzo Insigne. Stando a quando emerge dal quotidiano infatti, nonostante i rapporti tutt’altro che idilliaci con De Laurentiis, il numero 24 non ha mai pensato ad una rescissione contrattuale per approdare al Toronto anticipatamente. Insigne Toronto Inoltre, anche dall’MLS non hanno mai forzato la mano, ragion per cui Insigne non ha mai ipotizzato di non terminare la sua stagione a Napoli. Oltretutto, tra un mese e mezzo circa, ci saranno i play-off per i Mondiali in Qatar, che vedranno l’Italia protagonista. Mancini ha grande fiducia verso Insigne, e questo è un altro motivo per cui il capitano non avrebbe mai pensato ad una partenza anticipata. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Repubblica è molto attenta alla situazione Lorenzo. Stando a quando emerge dal quotidiano infatti, nonostante i rapporti tutt’altro che idilliaci con De Laurentiis, il numero 24 non ha maiad una rescissione contrattuale per approdare al Toronto anticipatamente.Toronto Inoltre, anche dall’MLS non hanno mai forzato la mano, ragion per cuinon ha mai ipotizzato di non terminare la sua stagione a Napoli. Oltretutto, tra un mese e mezzo circa, ci saranno i play-off per i Mondiali in Qatar, che vedranno l’Italia protagonista. Mancini ha grande fiducia verso, e questo è un altro motivo per cui il capitano non avrebbe maiad una partenza anticipata.

