Inno Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Arisa e Malika Ayane si sfidano a Sanremo Chi vincerà? Le due canzoni

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 si preannuncia decisamente spettacolare, scoppiettante e avvincente. Sul palco del Teatro Ariston sono annunciati due super ospiti di lusso come Checco Zalone e Laura Pausini, che saranno accolti dal conduttore Amadeus. Imperdibili anche le incursioni di Fiorello e chiaramente le canzoni in gara nella celeberrima kermesse canora. Come sempre il Festival di Sanremo regala sorprese a non finire e alle 00.39 (dunque ben oltre la mezzanotte) avrà luogo un attesissimo duello. Arisa e Malika Ayane si sfideranno: le due artiste eseguiranno le due canzoni in lizza per diventare l'Inno ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

