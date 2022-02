Inflazione, effetto Covid sul paniere Istat 2022: nella lista anche tamponi, saturimetro, sedia da pc (per lo smartworking) e psicoterapia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cambia il paniere Istat per l’Inflazione. E anche qui arriva l’impatto della pandemia. Nell’aggiornamento per l’anno 2022 compaiono infatti anche il test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19 e il saturimetro. Oltre a questi prodotti rappresentativi dell’effetto Covid, ce ne sono altri relativi invece all’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e alle novità normative: sedia da Pc, friggitrice ad aria, psicoterapia individuale, poke take away e streaming di musica. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, tra gli altri, pane di altre farine, gas di città e gas naturale mercato libero e occhiali da lettura senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cambia ilper l’. Equi arriva l’impatto della pandemia. Nell’aggiornamento per l’annocompaiono infattiil test sierologico, molecolare e rapido per-19 e il. Oltre a questi prodotti rappresentativi dell’, ce ne sono altri relativi invece all’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e alle novità normative:da Pc, friggitrice ad aria,individuale, poke take away e streaming di musica. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel, tra gli altri, pane di altre farine, gas di città e gas naturale mercato libero e occhiali da lettura senza ...

