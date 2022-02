Inflazione alle stelle: a gennaio toccato il 4,8%: L’Istat: “Non accadeva da 26 anni”. Un fenomeno europeo trainato dai beni energetici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se nel corso delle prime ondate di Covid, ed i conseguenti lockdown registrati, l’economia è letteralmente rimasta al palo per poi ripartire ‘moooolto timidamente’ fino agli ultimi giorni dell’anno, con l’entrata del 2022, come stiamo purtroppo sopportando sulle nostre spalle, complice l’avvento della variante Omicron (che non ha risparmiato praticamente nessuno), fra contagi, quarantene, tamponi e le attività commerciali in balia di norme e restrizioni varie, l’economia ha finito per subire l’ennesimo tracollo. In tutto ciò l’aggravante dei folli rincari delle utenze domestiche (che hanno ulteriormente penalizzato anche attività come bar e ristoranti), a dare il colpo di grazia definitivo. E così, mente i nostri ‘validi istitutori’ sono riusciti a concedersi del tempo prezioso per giocare al ‘Risiko’ in occasione delle recenti presidenziali, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se nel corso delle prime ondate di Covid, ed i conseguenti lockdown registrati, l’economia è letteralmente rimasta al palo per poi ripartire ‘moooolto timidamente’ fino agli ultimi giorni dell’anno, con l’entrata del 2022, come stiamo purtroppo sopportando sulle nostre sp, complice l’avvento della variante Omicron (che non ha risparmiato praticamente nessuno), fra contagi, quarantene, tamponi e le attività commerciali in balia di norme e restrizioni varie, l’economia ha finito per subire l’ennesimo tracollo. In tutto ciò l’aggravante dei folli rincari delle utenze domestiche (che hanno ulteriormente penalizzato anche attività come bar e ristoranti), a dare il colpo di grazia definitivo. E così, mente i nostri ‘validi istitutori’ sono riusciti a concedersi del tempo prezioso per giocare al ‘Risiko’ in occasione delle recenti presidenziali, ...

Advertising

marattin : Quanto dobbiamo preoccuparci dell’inflazione? Alle 12 seguiteci in diretta in questo convegno organizzato da… - callmefree1 : Inflazione alle stelle, ma esistono soluzioni? - Andrea Ivan Costenaro e... - digioia_fabio : RT @nonresto: Stanno facendo di tutto per farci capire che dobbiamo agevolare il lavoro nero per non alzare spread ed inflazione, ma pare c… - nonresto : Stanno facendo di tutto per farci capire che dobbiamo agevolare il lavoro nero per non alzare spread ed inflazione,… - CiaoNando : Con l'inflazione quasi al 5% #Salvini non partecipa alle votazioni del #DL ed è già in campagna elettorale perché… -