Industria | Ue rafforza norme su standard europei | sfida competitiva globale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Industria rafforza

Borsa Italiana

... ha indicato il commissario all'Thierry Breton....impianti di lastratura per l'automobilistica. Siamo entusiasti di lavorare con loro per il nostro stabilimento AMEC a Tunica'. Laerte Scarpitta , Leader of the Americas di Comau,...Il sostegno all'innovazione: entro lmeta' 2022 sara' avviata l'elaborazione di un codice di buone pratiche per i ricercatori nel campo della normazione, allo scopo di rafforzare il legame tra la ...Intervista a Silvia Pagani, nuovo direttore dell’Unione industriali della provincia di Varese. "Un territorio con molti punti di forza e un'identità da rafforzare" ...