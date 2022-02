In un importante studio l’ivermectina ha ridotto del 70% la mortalità per COVID-19 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) l’ivermectina ha dimostrato diversi meccanismi d’azione che potenzialmente proteggono dall’infezione da coronavirus 2019 (COVID-19) e dalle comorbidità correlate a COVID-19. Sulla base degli studi che suggeriscono l’efficacia nella profilassi combinata con il noto profilo di sicurezza dell’ivermectina, a Itajaí, una città meridionale del Brasile, nello stato di Santa Catarina, è stato implementato un programma di… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha dimostrato diversi meccanismi d’azione che potenzialmente proteggono dall’infezione da coronavirus 2019 (-19) e dalle comorbidità correlate a-19. Sulla base degli studi che suggeriscono l’efficacia nella profilassi combinata con il noto profilo di sicurezza del, a Itajaí, una città meridionale del Brasile, nello stato di Santa Catarina, è stato implementato un programma di… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AssuntaAccetto1 : RT @LICIO15: In un importante studio l’ivermectina ha ridotto del 70% la mortalità per COVID-19 - McEnrie : 'Lo studio ha comunque sottolineato che i vaccini continuano a svolgere un ruolo molto importante dal momento che c… - LICIO15 : In un importante studio l’ivermectina ha ridotto del 70% la mortalità per COVID-19 - ISansovini : NOOO MA SCHERZIAMO? IL VAZZINO È L'UNICA SOLUZIONE DOPO 25 30 DOSI TI SEPPELLISCONO E NON HAI PIÙ NULLA ?? In un im… - PaoloBMb70 : In un importante studio l’ivermectina ha ridotto del 70% la mortalità per COVID-19 -