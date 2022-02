Il vescovo di Sanremo contro Achille Lauro e la Rai: “Profanati i segni sacri”. Coletta lo difende (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il vescovo di Sanremo si scaglia contro l’esibizione di Achille Lauro per la messa in scena del battesimo al Festival, con cui ha concluso la sua performance; e al tempo stesso critica la Rai che non “può permettere” che vengano “Profanati segni sacri”. Monsignor Antonio Suetta sul sito della diocesi scrive parole di fuoco. Aveva già avvertito i responsabili della kermesse canora di trattere con delicatezza certi temi richiamandoli alla responsabilità. Il vescovo di Sanremo contro Achille Lauro Forse se lo sentiva. E infatti dopo la prima serata ha scritto. “Una triste apertura del Festival della Canzone Italiana 2022 ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildisi scaglial’esibizione diper la messa in scena del battesimo al Festival, con cui ha concluso la sua performance; e al tempo stesso critica la Rai che non “può permettere” che vengano “”. Monsignor Antonio Suetta sul sito della diocesi scrive parole di fuoco. Aveva già avvertito i responsabili della kermesse canora di trattere con delicatezza certi temi richiamandoli alla responsabilità. IldiForse se lo sentiva. E infatti dopo la prima serata ha scritto. “Una triste apertura del Festival della Canzone Italiana 2022 ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai ...

Advertising

rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - rtl1025 : ??? Il vescovo di #Sanremo, mons. Antonio #Suetta, critica l'esibizione di #AchilleLauro: 'La penosa esibizione del… - repubblica : Sanremo 2022, il Vescovo della città contro Achille Lauro e il festival - ALisimberti : RT @IlBeneVincera: Ennesima blasfemia (il 'battesimo' di Achille Lauro) e la giusta condanna del Vescovo di Sanremo - timanti444 : RT @ToniaPeluso: A me sembra di aver capito, ma non vorrei sbagliarmi, che ad Achille Lauro frega niente della gara infatti ha portato un b… -