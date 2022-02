Il vescovo di Sanremo che si scandalizza per il battesimo di Achille Lauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando c’è di mezzo Achille Lauro e il palco dell’Ariston, c’è una sola certezza: la polemica. Rovente, a tratti furibonda, come era inevitabile dopo la performance di ieri nella quale il cantante di Rolls Royce si è autobattezzato al termine della sua canzone in concorso al Festival di Sanremo 2022, dal titolo emblematico: “Domenica”. Ad accendere la scintilla non è un commentatore a caso ma nientedimeno che il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta. Monsignor Suetta: “Esibizione penosa” Secondo il vescovo, il gesto di Achille Lauro “ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando c’è di mezzoe il palco dell’Ariston, c’è una sola certezza: la polemica. Rovente, a tratti furibonda, come era inevitabile dopo la performance di ieri nella quale il cantante di Rolls Royce si è autobattezzato al termine della sua canzone in concorso al Festival di2022, dal titolo emblematico: “Domenica”. Ad accendere la scintilla non è un commentatore a caso ma nientedimeno che ildi, monsignor Antonio Suetta. Monsignor Suetta: “Esibizione penosa” Secondo il, il gesto di“ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una ...

