Il Torino ha rinnovato fino al 2024 il contratto di Bremer (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024». Con questa nota, il Torino ha annunciato di aver rinnovato l’intesa con Gleison Bremer, uno dei difensori migliori della stagione. Implacabile marcatore, difensore perfino prolifico, Bremer è un obiettivo di mercato di diversi top club, in Italia e non solo. E probabilmente proprio in vista dell’assalto di questi club, previsto per l’estate, i granata hanno preferito tutelarsi con un contratto più lungo, al fine di monetizzare al massimo la cessione e realizzare una plusvalenza importante. Il nuovo stipendio del brasiliano è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «IlFootball Club è lieto di annunciare di averilper le prestazioni sportive del calciatore Gleisonal 30 giugno». Con questa nota, ilha annunciato di averl’intesa con Gleison, uno dei difensori migliori della stagione. Implacabile marcatore, difensore perprolifico,è un obiettivo di mercato di diversi top club, in Italia e non solo. E probabilmente proprio in vista dell’assalto di questi club, previsto per l’estate, i granata hanno preferito tutelarsi con unpiù lungo, al fine di monetizzare al massimo la cessione e realizzare una plusvalenza importante. Il nuovo stipendio del brasiliano è ...

Advertising

diegofornero : #Bremer ha rinnovato col #Torino fino al 2024: questa è un'ottima notizia perché la prossima estate potrebbe muover… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del c… - napolista : Il #Torino ha rinnovato fino al 2024 il contratto di #Bremer In estate l’assalto delle big all’imponente marcatore… - diegofornero : Dopo #Bremer si torna inevitabilmente a parlare di #Belotti. Non credo alla narrazione secondo la quale il Gallo sa… - InterClubIndia : RT @SimoneTogna: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore G… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino rinnovato Il Torino blinda Bremer: contratto prolungato al 2024. Respinte le sirene dell'Inter 'Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024', si legge. Un attestato di stima nei ...

Calciomercato, Perotti alla Salernitana. Bremer rinnova con il Torino "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024 - recita il comunicato dei piemontesi - ...

Bremer, rinnovo sino al 2024 | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC Ufficiale: Bremer rinnova col Torino fino al 2024 Ufficiale: il Torino blinda Bremer fino al 2024. Oggetto del desiderio di molti top club, il difensore brasiliano sembra comunque destinato a lasciare in ...

Calciomercato, Perotti alla Salernitana. Bremer rinnova con il Torino Da una società granata a un'altra. Il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2024 del difensore Gleison Bremer, destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. "Il ...

'IlFootball Club è lieto di annunciare di averil contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024', si legge. Un attestato di stima nei ..."IlFootball Club è lieto di annunciare di averil contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024 - recita il comunicato dei piemontesi - ...Ufficiale: il Torino blinda Bremer fino al 2024. Oggetto del desiderio di molti top club, il difensore brasiliano sembra comunque destinato a lasciare in ...Da una società granata a un'altra. Il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2024 del difensore Gleison Bremer, destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. "Il ...