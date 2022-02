Il Torino blinda Bremer | contratto prolungato al 2024 Respinte le sirene dell' Inter

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una notizia importante per il . Il club hadi un anno ildi . Con il rinnovo , ildel brasiliano, pilastroa difesa di Ivan Juric, scadrà quindi nel. Leggi ...

Ufficiale: il Torino blinda Bremer fino al 2024. Oggetto del desiderio di molti top club, il difensore brasiliano sembra comunque destinato a lasciare in ... IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024»