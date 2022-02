Il testo di Coraline, la canzone che ha travolto Damiano dei Maneskin a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Emozioni, tante. Ansia, molta. Voglia di tornare sul palco da dove tutto è iniziato e spaccare: tantissima. I Maneskin ieri sera sono tornati a Sanremo, sul palco dell’Ariston da dove tutto ebbe inizio. Hanno regalato una strepitosa esibizione, partendo con Zitti e buoni ma hanno fatto anche altro. Ci hanno commosso con la loro meravigliosa e delicata Coraline. Un brano completamente diverso da quelli che abbiamo ascoltato negli ultimi mesi, qualcosa che ricorda Torna a casa, con un significato profondo e forte. Una canzone che Damiano ha interpretato come solo lui sa fare, scendendo così tanto negli inferi che tormentano Coraline, da non riuscire a trattenere le lacrime alla fine della sua esibizione. Non c’era solo il grazie all’Italia e al mondo, non c’era solo quel carico di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Emozioni, tante. Ansia, molta. Voglia di tornare sul palco da dove tutto è iniziato e spaccare: tantissima. Iieri sera sono tornati a, sul palco dell’Ariston da dove tutto ebbe inizio. Hanno regalato una strepitosa esibizione, partendo con Zitti e buoni ma hanno fatto anche altro. Ci hanno commosso con la loro meravigliosa e delicata. Un brano completamente diverso da quelli che abbiamo ascoltato negli ultimi mesi, qualcosa che ricorda Torna a casa, con un significato profondo e forte. Unacheha interpretato come solo lui sa fare, scendendo così tanto negli inferi che tormentano, da non riuscire a trattenere le lacrime alla fine della sua esibizione. Non c’era solo il grazie all’Italia e al mondo, non c’era solo quel carico di ...

