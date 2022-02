Il segno della famiglia Rainone in difesa della Bellezza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Annamaria Rainone Il crescent, piazza della Libertà, palazzo delle Poste, l’impianto di compostaggio, il porto di Salerno sono solo alcune delle opere realizzate nel comune capoluogo dalla Rcm Costruzioni che vede alla guida del gruppo Rainone i fratelli Elio, Eugenio e Valeria, subentrati al papà Aldo, oggi in pensione. Originari di Sarno, la famiglia ha fatto di Salerno la sua seconda città e ha in programma tanti importanti investimenti non solo in Campania ma in tutt’Italia. È Elio Rainone, il maggiore dei fratelli a raccontare alcuni dei progetti in cantiere. “ Nella città di Salerno stiamo per ultimare l’intervento che ha completamente riqualificato l’area dell’ex Marzotto-ha spiegato Elio Rainone-qui nascerà un nuovo quartiere residenziale con case, una zona ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di AnnamariaIl crescent, piazzaLibertà, palazzo delle Poste, l’impianto di compostaggio, il porto di Salerno sono solo alcune delle opere realizzate nel comune capoluogo dalla Rcm Costruzioni che vede alla guida del gruppoi fratelli Elio, Eugenio e Valeria, subentrati al papà Aldo, oggi in pensione. Originari di Sarno, laha fatto di Salerno la sua seconda città e ha in programma tanti importanti investimenti non solo in Campania ma in tutt’Italia. È Elio, il maggiore dei fratelli a raccontare alcuni dei progetti in cantiere. “ Nella città di Salerno stiamo per ultimare l’intervento che ha completamente riqualificato l’area dell’ex Marzotto-ha spiegato Elio-qui nascerà un nuovo quartiere residenziale con case, una zona ...

Ultime Notizie dalla rete : segno della La kermesse. A Sanremo va in scena l'altro Festival: quello della Musica Cristiana In cima al monte, abbiamo avuto un segno inequivocabile. Così due mesi fa ci siamo sposati". Il ... Ma dato che gareggerà a Sanremo, meglio il palco dell'Ariston o quello del Festival della Musica ...

Erik Geiger: "Il Covid non ferma i 'ritocchi', mastoplastica al top delle richieste" "La mascherina in questo senso è stata complice aiutando anche a nascondere qualche segno del post -... Noi facciamo una diagnosi e all'interno della nostra diagnosi capiamo qual è la cura. Logicamente -...

Sanremo, Lorena Cesarini: essere qui è segno di integrazione questo è un palco impegnativo ma anche il solo fatto di essere qui è segno di integrazione" così Lorena Cesarini, una delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, che sarà protagonista della ...

Il segno dell’ecosostenibilità Seta non violenta, bio-nylon e lana rigenerata dal distretto di Prato: l’economia circolare è "un modo per celebrare la sacralità della vita", secondo Tiziano Guardini, designer vincitore del Green Ca ...

