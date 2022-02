Il rinsavimento del Pd e la fine dell’assurda alleanza strategica coi grillini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’intervista a Repubblica di Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, chiude per sempre la strampalata linea dell’alleanza strategica con il Movimento 5 stelle perché il sistema proporzionale rilanciato dall’esponente dem non solo libera le mani di tutti i partiti ma implica una competizione dura proprio con il partito che ti sta più vicino, nel caso del Pd appunto il M5s. Trattandosi di una formazione (non si può chiamare Movimento, ma nemmeno partito) in piena crisi e probabilmente, quando sarà terminato nel sangue lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ulteriormente a pezzi, è naturale che con il proporzionale il Pd sarebbe indotto a piombare come un falco sulla carcassa grillina: è da lì che può prendere molti voti, ed è infatti dal serbatoio pentastellato che in questi ultimi tempi il partito di Letta ha potuto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’intervista a Repubblica di Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, chiude per sempre la strampalata linea dell’con il Movimento 5 stelle perché il sistema proporzionale rilanciato dall’esponente dem non solo libera le mani di tutti i partiti ma implica una competizione dura proprio con il partito che ti sta più vicino, nel caso del Pd appunto il M5s. Trattandosi di una formazione (non si può chiamare Movimento, ma nemmeno partito) in piena crisi e probabilmente, quando sarà terminato nel sangue lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ulteriormente a pezzi, è naturale che con il proporzionale il Pd sarebbe indotto a piombare come un falco sulla carcassa grillina: è da lì che può prendere molti voti, ed è infatti dal serbatoio pentastellato che in questi ultimi tempi il partito di Letta ha potuto ...

