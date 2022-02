Il Papa: “Nella Chiesa siamo tutti fratelli, anche chi ha rinnegato il battesimo o bestemmia” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Città del Vaticano – La Chiesa “è la comunità dei peccatori salvati”. A dirlo è Papa Francesco durante l’udienza generale del mercoledì. Nell’Aula Paolo VI, gremita di fedeli, il Pontefice continua il ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe, soffermandosi oggi sul tema della “comunione dei santi”. E ammonisce: “Pensiamo a coloro che hanno rinnegato la fede, che sono degli apostati, che sono dei persecutori della Chiesa, che hanno rinnegato il loro battesimo: anche questi sono a ‘casa’? Sì, anche questi, anche i bestemmiatori, tutti. siamo fratelli. Questa è la comunione dei santi”. Udienza interrotta dalle grida di uno dei presenti che è stato poi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Città del Vaticano – La“è la comunità dei peccatori salvati”. A dirlo èFrancesco durante l’udienza generale del mercoledì. Nell’Aula Paolo VI, gremita di fedeli, il Pontefice continua il ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe, soffermandosi oggi sul tema della “comunione dei santi”. E ammonisce: “Pena coloro che hannola fede, che sono degli apostati, che sono dei persecutori della, che hannoil loroquesti sono a ‘casa’? Sì,questi,tori,. Questa è la comunione dei santi”. Udienza interrotta dalle grida di uno dei presenti che è stato poi ...

