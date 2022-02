Il Napoli ha blindato il giovane Ambrosino che oggi ha segnato un’altra doppietta con la Primavera

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Altri due gol per Giuseppe, numero 10 delladel. L’attaccante azzurro, originario di Procida e molto legato all’isola, ha sbloccato la partita con la Spal – ferma sull’1 a 1 – con una poderosatra il settantacinquesimo e il settantottesimo. Ed è arrivato a quota otto gol in campionato, al secondo posto tra i cannonieri del Campionato. È il miglior modo di festeggiare il primo contratto da professionista che ilgli ha fatto firmare in settimana. L’ha riferito Sky e l’ha confermato sui social il calciatore stesso: l’accordo, fino al 2026, mette il club a riparo dagli interessamenti che altre società, anche all’estero, cominciavano a palesare verso il diciottenne. L'articolo ilsta.

Con Bastoni già blindato fino al 2024 e le mosse anticipate in vista dell'estate che verrà, tra le ... il migliore nella stagione dell'ultimo scudetto e secondo solo a quello del Napoli nel campionato ... ma anche per Napoli, Milan e Atalanta lo scenario non sarebbe molto diverso, soprattutto per il ... con la tentazione del 4 - 4 - 2 blindato anche da Zakaria in mezzo, e con Vlahovic supportato da ... Il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi ha battuto 4-2 la Spal sul campo di Cercola. Protagonista assoluto il talentuoso Giuseppe Ambrosino, classe 2003 che la settimana scorsa la società azzurra ha blindato. Il Napoli ha già blindato Stanislav Lobotka, con il centrocampista legato al club fino al 2025.