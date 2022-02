Il Miur si arrende al politicamente corretto e usa la schwa in un documento ufficiale | la deriva

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se anche ilsi inchina allonei documenti ufficiali vuol dire che siamo alla frutta. L’inchino alnon è solo arrivato nelle università italiana con i vari percorsi alias, per chi non si riconosce nel proprio nome anagrafico; ma anche sui documenti ufficiali del. Provare per credere: sul sitodel il ministero dell’istruzione e dell’università, alla voce Abilitazione scientifica nazionale (Abn); alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, il fatto compiuto salt agli occhi. “Nelle numerosissime pubblicazioni degli esiti relativi all’abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, ce n’è una che salta all’occhio non appena il file pdf si apre. Si tratta del verbale degli esiti del settore concorsuale 13/B3: per la ...