Il ministro Orlando: «Quote di assunzioni riservate a donne e giovani negli appalti pubblici» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il ministro del Lavoro Andrea Orlando propone Quote di assunzioni riservate a donne e giovani negli appalti pubblici. Lo fa in un'intervista rilasciata oggi a Repubblica, che parte dai dati Istat che certificano il ritorno al tasso di occupazione di febbraio 2020. E segnalano anche la crescita dei posti di lavoro per donne e giovani nella fascia tra i 25 e i 34 anni. «Tutti i datori di lavoro che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione dovrebbero essere obbligati ad assumere almeno il 30% di donne e giovani», dice il ministro ospite di Metropolis, il podcast del gruppo Gedi. Secondo Orlando «il Pnrr ci dà una ...

